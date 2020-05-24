YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Beylikdüzü’ndeki tüm kabristanlarda Kuran-ı Kerim okutuldu

Beylikdüzü’ndeki tüm kabristanlarda Kuran-ı Kerim okutuldu

İSTANBUL HABERLERİ  | 24.05.2020 17:07 | Son Güncelleme

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık Ramazan Bayramı dolayısıyla kabirlerde Kuran-ı Kerim okuttu.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık Ramazan Bayramı dolayısıyla kabirlerde Kuran-ı Kerim okuttu. Başkan Çalık, “Bu bayram da mezarlıklarımızı yalnız bırakmadık. İlçemizdeki dört mezarlıkta yakınlarını kaybeden komşularımız adına Kuran-ı Kerim okutarak dua ettik. Ramazan Bayramı’nızı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.
Beylikdüzü Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı sebebiyle ilçedeki tüm mezarlıklarda Kuran-ı Kerim okutularak dua edildi. Yakuplu Mezarlığı, Kavaklı Eski Mezarlık, Kavaklı Yeni Mezarlık ve Gürpınar Mezarlığı’nı ziyaret eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık kabirleri duasız bırakmadı. İlçe protokolünün de katıldığı ziyaretlerde okunan Kuran-ı Kerim sosyal medya hesaplarında canlı yayınlanırken aynı zamanda mahalle meydanlarında da eş zamanlı yayın yapıldı. Pandemi dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle vatandaşlar balkon ve pencerelerinden Kuran-ı Kerim dinleyerek okunan dualara eşlik etti.

“Bu bayram ülkemize ve dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk getirsin”
Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutlayan Başkan Mehmet Murat Çalık, “Kardeşlik ve dayanışma duygularının güçlendiği Ramazan ayında, Beylikdüzü halkı evinde de olsa, yine tek yürek oldu. Bu mübarek ay, bize iyiliğin ve paylaşmanın bizi biz yapan değerlerimizden olduğunu bir kez daha hatırlattı. İçinde olduğumuz bu zor günlerde, her ihtiyaç anında komşularımızın yanında olmak için çabaladık. Beylikdüzü’nün yüce gönüllü insanları ise Dayanışma Askısı’na yaptığı yardımlarla bir ve beraber olduğumuzu tüm komşularımıza hissettirmeyi başardı. Sağ olun, var olun. 11 ayın sultanını uğurlarken, Ramazan Bayramı’nızı en içten dileklerimle kutluyor; bu bayramın sizlere, ülkemize ve dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıkçıların en farklı bayramıSağlıkçıların en farklı bayramı
Yıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı HutbeleriYıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mardin’de kavga ihbarına giden polislere bayram sürprizi

Mardin’de kavga ihbarına giden polislere bayram sürprizi

Kartal'da camiler dezenfekte edilmeye başlandı

Kartal'da camiler dezenfekte edilmeye başlandı

Erzurum'da silahlı kavga: 5 yaralı

Erzurum'da silahlı kavga: 5 yaralı

Gıda paketleri bayramda da dağıtılacak

Gıda paketleri bayramda da dağıtılacak

Çocuklar bayramda yasak dinlemedi

Çocuklar bayramda yasak dinlemedi

Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, telekonferans görüşmesiyle şehit ve engelli ailelerin bayramını kutladı

Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, telekonferans görüşmesiyle şehit ve engelli ailelerin bayramını kutladı

İstanbul Namaz Vakitleri 24 Mayıs Pazar

İmsak
03:40
Sabah
05:32
Öğle
13:06
İkindi
17:03
Akşam
20:30
Yatsı
22:14

İstanbul Nöbetçi Eczaneler24 Mayıs Pazar

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Başakşehir’de beş farklı makamla ezan ziyafeti

Başakşehir’de beş farklı makamla ezan ziyafeti

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Göktürk’e polis merkezi yapılıyor

Göktürk’e polis merkezi yapılıyor

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.