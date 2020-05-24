Beylikdüzü’ndeki tüm kabristanlarda Kuran-ı Kerim okutuldu

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık Ramazan Bayramı dolayısıyla kabirlerde Kuran-ı Kerim okuttu. Başkan Çalık, “Bu bayram da mezarlıklarımızı yalnız bırakmadık. İlçemizdeki dört mezarlıkta yakınlarını kaybeden komşularımız adına Kuran-ı Kerim okutarak dua ettik. Ramazan Bayramı’nızı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı sebebiyle ilçedeki tüm mezarlıklarda Kuran-ı Kerim okutularak dua edildi. Yakuplu Mezarlığı, Kavaklı Eski Mezarlık, Kavaklı Yeni Mezarlık ve Gürpınar Mezarlığı’nı ziyaret eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık kabirleri duasız bırakmadı. İlçe protokolünün de katıldığı ziyaretlerde okunan Kuran-ı Kerim sosyal medya hesaplarında canlı yayınlanırken aynı zamanda mahalle meydanlarında da eş zamanlı yayın yapıldı. Pandemi dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle vatandaşlar balkon ve pencerelerinden Kuran-ı Kerim dinleyerek okunan dualara eşlik etti.

“Bu bayram ülkemize ve dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk getirsin”

Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutlayan Başkan Mehmet Murat Çalık, “Kardeşlik ve dayanışma duygularının güçlendiği Ramazan ayında, Beylikdüzü halkı evinde de olsa, yine tek yürek oldu. Bu mübarek ay, bize iyiliğin ve paylaşmanın bizi biz yapan değerlerimizden olduğunu bir kez daha hatırlattı. İçinde olduğumuz bu zor günlerde, her ihtiyaç anında komşularımızın yanında olmak için çabaladık. Beylikdüzü’nün yüce gönüllü insanları ise Dayanışma Askısı’na yaptığı yardımlarla bir ve beraber olduğumuzu tüm komşularımıza hissettirmeyi başardı. Sağ olun, var olun. 11 ayın sultanını uğurlarken, Ramazan Bayramı’nızı en içten dileklerimle kutluyor; bu bayramın sizlere, ülkemize ve dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

