Beymen Collection "zamansız şıklık" sunuyor

İSTANBUL (AA) - Beymen Collection 2022-2023 sonbahar/kış koleksiyonu, zamansız şık ve elegan tasarımlarıyla zarif, modern ve kendine güvenen kadınlara, konfordan ödün vermeden kendini daha özgür ve yaratıcı ifade etme fırsatı sunuyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre, koleksiyon, sonbaharı country tasarımlarla selamlıyor. İki farklı şal deseninin öne çıktığı temada, mevsim geçişine uygun elbise ve takımlarda pembe, petrol ve turkuvaz tonları öne çıkıyor.

Altın düğme ve cep detaylı lacivert blazer, flare pantolon, pembe takım elbise, kahverengi deri blazer ve kargo pantolonlar, Beymen Collection kadınının sonbahar kombinlerini tamamlıyor. Zamansız şıklığı vurgulayan koleksiyonun ikinci grubunda; siyah, bordo, lila ve gri melanj tonların hakimiyeti dikkati çekiyor. Yüksek bel pili detaylı pantolon, yelek ve blazerdan oluşan gri melanj İtalyan yün takım, kesik detaylı trikolar, çizgili kaşe kruvaze ceket, rugan tayt ve lila tonlardaki twill ipek bluz Beymen Collection 2022-2023 sonbahar/kış koleksiyonunun elegan tavrını yansıtıyor.

Doğal renklerdeki takımlar ve sıcak triko takımların yer aldığı lüks konfor grubu, makro kazayağı ile buluşan kırık beyaz ve camel birlikteliğiyle sezonu açıyor. Çağla rengi ve vizon tonlarıyla devam eden tema; dokulu trikolar, fitilli kadife blazer, kırık beyaz triko pantolon kombiniyle sezona konforlu ve şık bir dokunuş katıyor. Koleksiyonun doğal materyaller ve baskı tekniklerinden elle hazırlanan naif yaprak eco print baskısı, beyaz jarse ve sıcak trikolarla buluşurken, el baskı desenli fularlar kış kombinlerine zarafet katıyor.

Kırmızı ve mavi tonlardaki montların yer aldığı spor grubu, spor-şık ve elegan duruşuyla kayak tutkunları için "iddialı" bir görünüm sunuyor. Beyaz tonlardaki tasarımlarla zamansız şıklık sunan abiye grubu, özenle tasarlanan aksesuarlarıyla gece giyimine ayrı bir boyut getiriyor.

