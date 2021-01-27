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Beyoğlu: "Bağlar’da değişimin sesi olduk"

27.01.2021 15:46 | Son Güncelleme:
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AK Parti Diyarbakır’ın Bağlar ilçe kongresine katılarak belediyenin son 22 aydaki hizmetlerini kapsayan bir konuşma yapan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, nüfusu 36 il’den büyük olan ilçede uzun yılların ihmali olan sorunları ortadan kaldırma adına kısa vadede önemli bir başarı sağladıklarını söyledi.AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerin ardında ilk kez AK Parti’ye geçen ilçede 22 ay gibi kısa bir zamanda bugün herkes tarafından fark edilebilen bir değişime imza attıklarını kaydetti.

AK Parti Diyarbakır’ın Bağlar ilçe kongresine katılarak belediyenin son 22 aydaki hizmetlerini kapsayan bir konuşma yapan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, nüfusu 36 il’den büyük olan ilçede uzun yılların ihmali olan sorunları ortadan kaldırma adına kısa vadede önemli bir başarı sağladıklarını söyledi.
AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerin ardında ilk kez AK Parti’ye geçen ilçede 22 ay gibi kısa bir zamanda bugün herkes tarafından fark edilebilen bir değişime imza attıklarını kaydetti. Beyoğlu, gönül, sosyal ve hizmet belediyeciliği adını verdikleri hizmet seferberliği ile halkın güvenini ve dualarını kazandıklarını ifade etti.Uzun yıllar hak ettiği hizmetleri alamayarak ihmal ve istismar edilen Bağlar’da öncelikle halkın arasına girerek herkesin kapısını çalıp gönlünü kazanarak vatandaşlarla güçlü bir bağ oluşturduklarına dikkat çeken Başkan Beyoğlu, ilk kez böyle bir değişimi yaşayan Bağlar halkının büyük bir teveccüh göstererek kendilerini bağrına bastığını ifade etti.

“Kaynakları millete hizmet için değerlendirdik”
Vatandaşların kendilerine ulaşarak evlerine ve semtlerine davet ettiğini anlatan Beyoğlu, kronikleşen sorunların olduğu ilçede oluşturdukları gönül köprüsü ile sayesinde bir yandan farklı kesimlerin umudu ve sesi olurken, diğer yandan kırsaldan merkeze kadar ilçenin her karışında vatandaşın yaşamını olumsuz etkileyen alt yapı ve üst yapı sorunlarını ortadan kaldırdıklarını vurguladı. Başkan Beyoğlu, belediyenin kaynaklarını ve imkanlarını milletin yararına değerlendirirken, rutin belediyecilik hizmetleri dışına çıkıp sosyal projeleri da hayata geçirdiklerini ifade ederek bu alanda fark oluşturduklarının altını çizdi.

“AK Parti dava hareketidir, bize düşen bu davaya hizmet etmektir”
İlçe tarihinde ilk olan devasa projeler hazırlayarak hayata geçirdiklerini anlatan Beyoğlu, “Geride bıraktığımız kısa zamanda elde ettiğimiz başarıdan cesaret alarak inşallah önümüzdeki zamanı çok daha iyi değerlendirerek vizyon projelerimizi hayata geçirip Bağlar’ı gelecekte yaşanılabilir model bir şehir haline getireceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın milletin dualarına mazhar olan mücadelesini esas alarak çıktığımız bu yolda aşkla koşmaya devam edeceğiz. AK Parti bir dava ve gönül hareketidir. AK Parti milletin bağrından kopan, milletin sesidir. Mazlumların umududur. Bizlere düşen görev, bu kutlu davaya her koşulda hizmet etmektir. Bu minvalde Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız” dedi.

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