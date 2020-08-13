YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Beyoğlu’nda ödül heyecanı

Beyoğlu’nda ödül heyecanı

İSTANBUL HABERLERİ  | 13.08.2020 16:23 | Son Güncelleme

Beyoğlu Belediyesi’nin ‘Yarıştan Değil, Dışarıdan Uzak Dur’ sloganı ile pandemi döneminde gerçekleştirdiği online yarışmaların ödülleri Talimhane Sahne’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.Beyoğlu Belediyesi, pandemi sürecinde gençlerin evlerinde geçirdiği zamanı verimli bir şekilde değerlendirmelerini ve toplumsal hayata devam edebilmelerini sağlamak amacıyla farklı kategorilerde online yarışmalar düzenledi.

Beyoğlu Belediyesi’nin ‘Yarıştan Değil, Dışarıdan Uzak Dur’ sloganı ile pandemi döneminde gerçekleştirdiği online yarışmaların ödülleri Talimhane Sahne’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Beyoğlu Belediyesi, pandemi sürecinde gençlerin evlerinde geçirdiği zamanı verimli bir şekilde değerlendirmelerini ve toplumsal hayata devam edebilmelerini sağlamak amacıyla farklı kategorilerde online yarışmalar düzenledi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği online yarışmalarda dereceye girenler Talimhane Sahne’de ödüllerine kavuştu. Ödül törenine, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın yanı sıra Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Bağcı ve çok sayıda öğrenci ve aileleri katıldı. Programdan önce Başkan Yıldız, programa katılan tüm çocuklara çikolata hediye etti.

Pandemi dönemi online yarışmaları ödülleri sahiplerini buldu
“İlk ve Ortaokullar Arası Şiir ve Hikaye Yarışması”nda şiir kategorisinde Zeynep Güven birinci olurken, hikaye kategorisinde Ahmet Mansur Tural birinci oldu. “Kent Mobilyaları Tasarım Yarışması” birincisi Ümran Ak olurken, “Millet Kıraathaneleri Logo Tasarım Yarışması” birincisi Ümmügül Çiçek Köse oldu.
Ayrıca yıl boyunca ilçe genelinde en çok kitap okuyanlar, okumaya teşvik etmek amacıyla ödüllendirildi. Yılın okuyucuları çocuk kategorisinde birinci Dudu Elif Tuana Dayangaç olurken genç kategorisi Esin Yalçınkaya, yetişkin kategorisi Semih Çabar oldu. Birincilere hediye edilen laptoplar Başkan Yıldız tarafından taktim edildi.

“Gençlerimize inanıyorum ve güveniyorum”
Pandemi döneminde gençlerin bilgilerinden faydalanmak için online yarışmalar düzenlediklerini söyleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Bizler gençlerin bilgilerine onların zekalarına onların samimiyetlerine inanıyoruz. Onların ufuklarının Beyoğlu’na çok değer katacağına inanıyoruz. Salgın dönemi hepimizi iş yerlerimize hapsetti. Çocuklar okullar olmayınca evde kaldı. Bir dizi yarışmalar düzenledik. Özellikle kent mobilyaları tasarımı konusu çok önemli. Beyoğlu sanat ve kültür şehri estetik zarafet uyum ve ahenge dikkat eden bir jüri oluşturduk. Dereceleri belirledik. Yüzlerce katılım oldu onlara çok teşekkür ediyorum. Ben gençlerimize inanıyorum güveniyorum” dedi.

“Birinci olduğumu öğrendiğimde gurur duydum”
Beyoğlu’nun tüm kıraathanelerinde kendi logosu olacağından dolayı gurur duyduğunu söyleyen “Millet Kıraathaneleri Logo Tasarım Yarışması” birincisi Ümmügül Çiçek Köse, “Öncelikle çok teşekkür ederim. Grafik tasarımcıyım bu alanda yüksek lisans yapmaktayım. Hem yarışmalar hem iş çevresi açısından koşturmaktayım. Gerekli analizleri yaptıktan sonra logoyu oluşturup sunduk. Birinci olduğumu öğrendiğimde gurur duydum. Beyoğlu’nun tüm millet kıraathanelerinde benim logomun olacak olması çok hoş bir durum” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Murat Boz ile Melis İşiten aşk mı yaşıyor? Murat Boz ile Melis İşiten aşk mı yaşıyor?
Red Bull'dan yaza özel yeni lezzetRed Bull'dan yaza özel yeni lezzet
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Denizlisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Denizlisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Sağlık Bakanlığı onayladı: Tarım işçilerinin yüzü güldü

Sağlık Bakanlığı onayladı: Tarım işçilerinin yüzü güldü

Kahveci esnafı devletten destek bekliyor

Kahveci esnafı devletten destek bekliyor

Balıkesir’de korona virüs karantinası

Balıkesir’de korona virüs karantinası

Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme

Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme

Puğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Puğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

İstanbul Namaz Vakitleri 13 Ağustos Perşembe

İmsak
04:27
Sabah
06:05
Öğle
13:14
İkindi
17:04
Akşam
20:13
Yatsı
21:44

İstanbul Nöbetçi Eczaneler13 Ağustos Perşembe

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Bolluca Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Taner Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kadıköy’ün yenilenen yüzü ‘İstanbul Kitapçısında’ anlamlı tanıtım

Kadıköy’ün yenilenen yüzü ‘İstanbul Kitapçısında’ anlamlı tanıtım

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Asfaltta Ambulans Beklediler...

Asfaltta Ambulans Beklediler...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.