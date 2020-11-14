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  4. Beypiliç Boluspor'da 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Beypiliç Boluspor'da 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

BOLU HABERLERİ  | 14.11.2020 19:09 | Son Güncelleme

Beypiliç Boluspor'da 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'da 3 futbolcu ve 1 sağlık çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamaya göre, profesyonel futbol takımı, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına Kovid-19 testi yapılırken, 3 futbolcu ile 1 sağlık çalışanının testleri pozitif sonuçlandı.

Kulüpte toplam 10 futbolcu, 1 antrenör, 1 sağlık personeli ve 4 çalışanın izolasyonda bulunduğu, tedavilerinin de devam ettiği aktarıldı.

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