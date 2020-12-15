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Beyşehir Gölü kıyısındaki parklara hafta içinde de ilgi arttı

KONYA HABERLERİ  | 15.12.2020 14:42 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, göl kıyısındaki yeşil alan ve parklara hafta içinde de vatandaşların ilgisi arttı.Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği kentin en gözde parklarından birisi olan olan Vuslat Parkı’na, hafta sonu kısıtlamalarıyla evlerinden çıkamayan vatandaşlar bu kez hafta içinde akın etmeye başladı.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, göl kıyısındaki yeşil alan ve parklara hafta içinde de vatandaşların ilgisi arttı.
Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği kentin en gözde parklarından birisi olan olan Vuslat Parkı’na, hafta sonu kısıtlamalarıyla evlerinden çıkamayan vatandaşlar bu kez hafta içinde akın etmeye başladı. İlçede günlerdir aralıklarla süren yağmura rağmen, vatandaşlar yağışların kesildiği saatlerde parka ilgi gösteriyor. Vatandaşlar, göl kıyısındaki yürüyüş yollarında yürüyüş ve gezinti yapmanın keyfini çıkarırken, bisiklet yolları da bisiklet tutkunlarının pedal çevirmek için ilgi gösterdiği bir güzergah haline dönüştü. Göl kıyılarının en çok ilgi çeken noktalarından birisi de ahşap köprü ile ulaşılabilen minyatür ada Aşk Adası olurken, parklarda bulunan kameriyeler ise oturup dinlenen temiz havanın tadını çıkaranlarla doldu. Bazı vatandaşlar ise göl kıyılarında martı sürüleri ile su kuşlarını attığı ekmek parçalarıyla besledi.
Hafta sonu yasaklamalar nedeniyle evlerinden çıkamayan, kilo vermek ya da sağlıklı yaşam için sürekli yürüyüş ve spor yapanlar ise bu faaliyetlerini hafta içine yaymaya başladı. Parklardan, sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle günün büyük bölümünde çıkamayan 65 yaş üzerindekiler saat 10.00 ila 13.00, 20 yaş altı gençler ise 13.00-16.00 arasında üç saat süreyle istifade edebiliyor.

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