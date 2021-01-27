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Beyşehir’de şiddetli fırtına ağaçları devirdi

27.01.2021 17:33 | Son Güncelleme:
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Beyşehir’de şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.Beyşehir’de öğlen saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle ilçe merkezinde bulunan bazı çocuk oyan parklarındaki ağaçlar dibinden kırılarak devrildi.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.
Beyşehir’de öğlen saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle ilçe merkezinde bulunan bazı çocuk oyan parklarındaki ağaçlar dibinden kırılarak devrildi. Şehir merkezindeki bazı çöp konteynerleri ve çöp kutuları ise rüzgar nedeniyle etrafa savruldu. Belediye ekipleri, devrilen ağacı yerinden kaldırdı. Bu arada, Beyşehir-Akseki karayolu üzerinde bulunan bir at çiftliğinin çadırları da fırtına nedeniyle zarar gördü. Bir süre sonra yerini önce yağmur ardından kar yağışına bırakan fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, göldeki balıkçılık faaliyetleri de durdu.

Beyşehir’de şiddetli fırtına ağaçları devirdi

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