Beytüşşebap’ta karla mücadele çalışmaları

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası ekipler, gece geç saatlere kadar cadde ve sokaklarda kar yığınlarını temizledi.

Beytüşşebap’ta kar kalınlığı yarım metreyi geçince Belediye ekipleri çarşıda akşam saatlerinde mesai yaptı. Beytüşşebap Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması gerçekleştirdi. Trafiğin sakin olduğu zamanı tercih eden ekipler boş caddelerde kar yığınlarını temizledi.

2 kepçe 2 kamyonla gece geç saatlere kadar çalışan ekipler tüm çarşıyı temizledikten sonra çalışmalara ara verdi.

