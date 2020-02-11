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Beytüşşebap’ta sarkıtlar insan boyunu aştı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 11.02.2020 11:06 | Son Güncelleme

Şırnak’ta etkili olan kar sonrası meydana gelen don olayı nedeni ile oluşan sarkıtlar insan boyuna ulaştı.

Beytüşşebap’ta sarkıtlar insan boyunu aştı

Şırnak’ta etkili olan kar sonrası meydana gelen don olayı nedeni ile oluşan sarkıtlar insan boyuna ulaştı. Hava sıcaklığının akşam 19 dereceye düştüğü Beytüşşebap ilçesinde çeşmeler buz tuttu.
Beytüşşebap ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Günlerdir etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı bazı bölgelerde 1 metreyi geçti. İlçe merkez ve köylerinde akşam saatlerinde hava sıcaklığı eksi 19 dereceyi gösterdi. Evlerin damlarında ve çatılarında oluşan dev sarkıtlar tehlike davetiye çıkarırken, metrelerce uzanan sarkıtlar insan boyunu geçti. Gürhan Gükçe isimli vatandaş ilk defa böyle sarkıtlar gördüklerini söyledi. Gükçe, "Sarkıtlar benim boyumu geçti. Dondurucu soğuklar nedeni ile dışarı çıkamıyoruz. İşlerimizde aksamalar oluyor" dedi.

Beytüşşebap’ta sarkıtlar insan boyunu aştı

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