Bıçaklı kavgada yaralanan çocuk hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti

Karaman'da dün çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan çocuk yaşamını yitirdi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Samet Arpagünü (17), müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, otopsi için hastane morguna gönderildi.

Olayın ardından kaçan ve polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan zanlı A.A. (16), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Piri Reis Mahallesi 675. Sokak'ta dün A.A. ile Arpagünü arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Arpagünü bıçakla ağır yaralanmıştı.

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