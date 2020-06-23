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Biçerdöver alev aldı, 10 dönüm ekili alan yandı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 23.06.2020 17:06 | Son Güncelleme

Elazığ’ın Baskil ilçesinde arpa hasadında çalışan biçerdöver, alev aldı, 10 dönümlük ekili alan kül odu.Olay, ilçeye bağlı Akuşağı köyünde meydana geldi.

Elazığ’ın Baskil ilçesinde arpa hasadında çalışan biçerdöver, alev aldı, 10 dönümlük ekili alan kül odu.
Olay, ilçeye bağlı Akuşağı köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Zeki Yılmaz’a ait arpa tarlasında hasat yapan biçerdöver, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Alevlerin tarlaya sıçraması sonucu, 10 dönüm ekili alan yandı. Ekili alan dışında da arazilerin yangında zarar gördüğü öğrenildi. Köy sakinlerinin ilk müdahaleyi yaptığı yangın bölgesinde itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın güçlükle kontrol altına alındı.
Yangında, biçerdöverde kullanılmaz hale geldi.

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