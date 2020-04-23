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BİDOS bayramı evde kutlayan çocuklar için klip oluşturdu

BİLECİK HABERLERİ  | 23.04.2020 11:35 | Son Güncelleme

Bilecik Doğa Sporları Dernek (BİDOS) Başkanı Feridun Aynur, Korona virüs Covit-19 salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evde kutlayan çocuklardan oluşan bir klip hazırladıkları söyledi.BİDOS Başkanı Feridun Aynur, kurallara uyarak evde kaldığımız, birlik ve beraberlik duygumuzu hissettiğimiz bu günlerde , meydanlardaki coşkuyu evlere taşıyarak bugünün küçükleri yarının büyükleri çocuklardan gelen videoları derlediklerini belirtti.

Bilecik Doğa Sporları Dernek (BİDOS) Başkanı Feridun Aynur, Korona virüs Covit-19 salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evde kutlayan çocuklardan oluşan bir klip hazırladıkları söyledi.
BİDOS Başkanı Feridun Aynur, kurallara uyarak evde kaldığımız, birlik ve beraberlik duygumuzu hissettiğimiz bu günlerde , meydanlardaki coşkuyu evlere taşıyarak bugünün küçükleri yarının büyükleri çocuklardan gelen videoları derlediklerini belirtti. Aynur, "İstiklal Savaşımızın taçlandığı, milli tarihimizin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktası olan 23 Nisan 1920 ‘den, 23 Nisan 2020’ye, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100’üncü yılında BİDOS ekibi olarak ülkemizin geleceğine duyduğumuz güven ve umutla mutluluğumuzu paylaşmak istedik. Kurallara uyarak evde kaldığımız, birlik ve beraberlik duygumuzu hissettiğimiz bu günlerde , meydanlardaki coşkuyu evlere taşıyarak bugünün küçükleri yarının büyükleri çocuklarımızdan gelen videoları derledik. Milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ekibim adına kutluyorum" dedi.

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Bilecik Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:30
Sabah
06:03
Öğle
13:03
İkindi
16:50
Akşam
19:54
Yatsı
21:20

Bilecik Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Aksu Eczanesi
Bozuyuk
Burcu Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Kardeşler Eczanesi
Sogut
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