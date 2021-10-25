SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Bienvenu'nün son hali hayrete düşürdü

Bienvenu'nün son hali hayrete düşürdü

25.10.2021 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'ye Aykut Kocaman döneminde transfer edilen Henri Bienvenu, 33 yaşında Fransa 7. ligde mücadele eden Rosieres'te forma giyiyor. 2011 yılında sarı-lacivertlilere 4 milyon euro karşılığında Young Boys'tan transfer olan ve 2 sene çubuklu formayı giyen Kamerunlu futbolcunun kilo almış son hali ise dikkat çekiyor.

Bienvenu'nün son hali hayrete düşürdü

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla Young Boys'tan transfer edilen ancak büyük hayal kırıklığı yaratan Henri Bienvenu, Fransa'da 7. lig düzeyinde mücadele eden Rosieres'te forma giyiyor.

FENERBAHÇE'YE 4 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

spor-fenerbahce-den-sonra-dibe-vurdu-7-ligde-oynayan-14485446_5380_m

L'Est eclair'nin haberine göre Bienvenu, 3-0'lık Bar-sur-Seine galibiyetinde de 1 gol ile takımına destek sağladı. Bienvenu'nun zaten Aube'de Rosières-pres-Troyes'da yaşadığı belirtilmekte. Bienvenu, 2011'de 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Young Boys'tan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Sarı-Lacivertliler'de beklentileri karşılayamayan Bienvenu, Ocak 2013'te Zaragoza'ya kiralanmış ve 2013-14 sezonu öncesi de Eskişehirspor'a transfer olmuştu. Kariyerinin sonuna yaklaşan Kamerunlu futbolcunun kilo almış son hali ise dikkatlerden kaçmadı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
e-Devlet üzerinden yeni hizmet! Hepsi erişime açıldıe-Devlet üzerinden yeni hizmet! Hepsi erişime açıldı
PARTNERPınar Altuğ'u sinirlendiren mesaj: Bu beden benim!Pınar Altuğ'u sinirlendiren mesaj: Bu beden benim!
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu çatlağı!Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu çatlağı!
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Kamerun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Elçiliklerden art arda açıklama: Geri adım attılar

Elçiliklerden art arda açıklama: Geri adım attılar

Kamu bankaları faiz indirdi

Kamu bankaları faiz indirdi

Tümer Metin'den flaş iddia! Fenerbahçe ve Vitor Pereira...

Tümer Metin'den flaş iddia! Fenerbahçe ve Vitor Pereira...

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu çatlağı!

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu çatlağı!

Ali Koç ve Acun Ilıcalı'yı da yendik

Ali Koç ve Acun Ilıcalı'yı da yendik

Süper Lig ekibinde Aykut Kocaman süprizi

Süper Lig ekibinde Aykut Kocaman süprizi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Felipe Melo, Galatasaray'da! Forma numarası şaşırttı

Felipe Melo, Galatasaray'da! Forma numarası şaşırttı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Mesut Özil, Pereira'ya küfürler yağdırdı!

Mesut Özil, Pereira'ya küfürler yağdırdı!

İşte şifresiz yayınlanacak Avrupa maçları

İşte şifresiz yayınlanacak Avrupa maçları

Taliban katliam yapıyor!

Taliban katliam yapıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.