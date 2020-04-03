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Biga Belediye Başkanı Erdoğan:

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 03.04.2020 16:29 | Son Güncelleme

Biga Belediyesi, korona virüs salgın hastalığıyla mücadele tedbirleri kapsamında çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Biga Belediyesi, korona virüs salgın hastalığıyla mücadele tedbirleri kapsamında çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Belediye ekipleri, 7 gün 24 saat vatandaşa aralıksız hizmet veriyor.
Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Korona virüs ile mücadelemiz vatandaşlarımızın sağlığı, huzuru ve rahatı için gece gündüz sürdürülüyor. Ülkemizde etkileri görülmeye başladığından itibaren bu musibete karşı gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza başladık ve halkımıza evde kal çağrısı yaptık. Bugüne kadar İçişleri Bakanlığı’mızın genelgeleri ve Biga İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları kapsamında faaliyetlerimizi sürdürdük ve sürdürmeye devam ediyoruz. Vefa Sosyal Destek Grubu olarak 65 yaş üstü büyüklerimiz, yalnız yaşayan veya kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızdan 2730 vefa talep kaydı aldık ve hizmet sunduk. 2313 sosyal yardım, toplum sağlığı için sokak, cadde, meydan, çöp konteyner, park ve duraklar olmak üzere dış mekanda 2697; spor salonu, cami, sosyal tesis, cami, Kur’an kursu, resmi kurumlar, şehir içi minibüs ile taksiler olmak üzere iç mekanlarda 243 temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptık. Zabıta ekiplerimizce, 566 noktada hijyen ve fahiş fiyat denetimi gerçekleştirildi. Vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalı. Biga Belediyesi olarak Korona virüs ile mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Biz sizin için sahadayız, siz de sağlığınız ve sevdikleriniz için evde kalın” dedi.

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