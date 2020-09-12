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Biga Belediyesi’nden karantinadaki mahalleye erzak yardımı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 12.09.2020 11:53 | Son Güncelleme

Biga Belediyesi, korona virüs (Covid-19) mücadelesi kapsamında karantina altına alınan Turan Mahallesi’nde erzak yardımında bulundu.Biga Belediyesi ekipleri, Biga İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs (Covid-19) vakalarının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla karantinaya alınan Turan Mahallesi sakinlerine bin adet erzak ve sebze paketi dağıttı.Erzak dağıtım çalışmalarına belediye ekipleriyle birlikte katılan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, vatandaşlara paketleri teslim ederken, Covid-19 ile mücadele kapsamında bilgiler aktardı.Gösterdikleri sabır için mahalle sakinlerine teşekkür eden Başkan Erdoğan, “Pandemiyle ülke ve millet olarak mücadele etmeyi sabır içinde sürdürüyoruz.

Biga Belediyesi, korona virüs (Covid-19) mücadelesi kapsamında karantina altına alınan Turan Mahallesi’nde erzak yardımında bulundu.
Biga Belediyesi ekipleri, Biga İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs (Covid-19) vakalarının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla karantinaya alınan Turan Mahallesi sakinlerine bin adet erzak ve sebze paketi dağıttı.
Erzak dağıtım çalışmalarına belediye ekipleriyle birlikte katılan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, vatandaşlara paketleri teslim ederken, Covid-19 ile mücadele kapsamında bilgiler aktardı.
Gösterdikleri sabır için mahalle sakinlerine teşekkür eden Başkan Erdoğan, “Pandemiyle ülke ve millet olarak mücadele etmeyi sabır içinde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmadan, her ihtiyaçlarını tek tek gidermeye çalışıyoruz. Tedbir amaçlı karantinaya alınan Turan Mahallemizde de gıda yardımında bulunduk. Belediye ekiplerimiz ile birlikte, karantinada olan Turan Mahallemizi ziyaret ederek hemşehrilerimizin sağlık durumları hakkında bilgi alıp mahalle sakinlerimize erzak dağıtımında bulunduk. Aynı zamanda diğer karantina bölgelerimizde de ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Biz birlikte güçlüyüz ve bu musibeti de dayanışma içinde atlatacağız” dedi.
Turan Mahallesi sakinleri de pandemi sürecinden bu yana verdikleri destek ve yardım çalışmalarından dolayı Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ve çalışanlarına teşekkür etti.

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