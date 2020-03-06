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Biga itfaiyesi eğitim ve tatbikatlara devam ediyor

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 06.03.2020 12:38 | Son Güncelleme

Biga Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, yıl boyunca sürdürdüğü deprem tatbikatı ve konferanslara 1-7 Mart Deprem Haftası’nda da devam etti.Biga Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 28 Şubat Sivil Savunma Haftası ve 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla okul, kurum ve kuruluşlarda deprem eğitimleri ve yangın tatbikatlarını sürdürüyor.

Biga Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, yıl boyunca sürdürdüğü deprem tatbikatı ve konferanslara 1-7 Mart Deprem Haftası’nda da devam etti.
Biga Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 28 Şubat Sivil Savunma Haftası ve 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla okul, kurum ve kuruluşlarda deprem eğitimleri ve yangın tatbikatlarını sürdürüyor. Anadolu İmam Hatip lisesi, Bigalı Mehmet Çavuş Anaokulu, Ticaret Borsası Anaokulu, Doğa Koleji, Açı Koleji, Bilimsel Çizgi Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Sosyal Hizmetler Merkezi, İlçe Müftülüğü, Biga Sosyal Güvenlik Kurumu, Askerlik Şubesi, Kemer İçdaş İlkokulu, Kocagür İlkokulu, Sakarya İlkokulu, Şadan Doğan Anaokulu ve İdriskoru İbrahim Aydın Ortaokullarında tatbikat ve deprem eğitimleri yapıldı.
Konuyla ilgili bilgi veren Biga Belediyesi İtfaiye Müdürü Recep Tatlıdilli, sadece sivil savunma ya da deprem haftasında değil çocukları, gençleri ve vatandaşları depreme karşı önlem almaları ve yangın esnasında yapılacaklar için eğitim verdiklerini söyledi. Tatlıdilli, “Deprem için alınacak önlemleri depremden önce, deprem anında ve depremden sonra yapılacaklar şeklinde üç gruba ayırabiliriz. Depremden önce öncelikle, vatandaşlarımızın oturduğu binanın depreme karşı dayanıklılığını araştırması gelmektedir. Binamızın hangi yıl imal edildiği, yapı kullanma izin belgelerinin kontrol edilmesi, binanın taşıyıcı kolon ve duvarlarında değişiklik yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi, binanın depreme dirençli olup olmadığından emin değillerse yetkin ve yetkili kuruluşlara ölçüm ve test yaptırmalı. Testler sonucunda, binanın depreme dayanıksız olduğu anlaşılırsa bir an önce binalarını depreme karşı güçlendirmeli yada kentsel dönüşüm ile yenilemeleri tavsiye edilmektedir” dedi.

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Bayramic
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