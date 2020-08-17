YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Bigadiç’te esrar ve kenevir bitkisi operasyonu

Bigadiç’te esrar ve kenevir bitkisi operasyonu

BALIKESİR HABERLERİ  | 17.08.2020 10:06 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde jandarma ekipleri ev ve eklentilerinde kenevir bitkisi yetiştiren bir şüpheliye operasyon düzenledi.

Bigadiç’te esrar ve kenevir bitkisi operasyonu

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde jandarma ekipleri ev ve eklentilerinde kenevir bitkisi yetiştiren bir şüpheliye operasyon düzenledi. Jandarmanın ev ve eklentilerinde yaptığı aramada 25 kök kenevir ve 650 gram esrar ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalar neticesinde, Bigadiç ilçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen T.U. isimli şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 25 kök kenevir bitkisi ve 650 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREski aşkını başkasının kollarında unuttuEski aşkını başkasının kollarında unuttu
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir Namaz Vakitleri 17 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:43
Sabah
06:16
Öğle
13:18
İkindi
17:04
Akşam
20:09
Yatsı
21:36

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Pazartesi

Çimen Eczanesi
Merkez
Dinç Eczanesi
Merkez
Kıral Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Aras Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Esra Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Başkan Tosun asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Başkan Tosun asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Restorasyon yapılan tarihi Hamidiye camisi açıldı

Restorasyon yapılan tarihi Hamidiye camisi açıldı

Büyükşehir’den ‘koca çınarlara’ moral

Büyükşehir’den ‘koca çınarlara’ moral

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.