Bihter'in yıldızı Hande Ataizi sokak tarzıyla olay oldu! Bakan bir daha baktı

Rol aldığı projeler, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan güzel oyuncu Hande Ataizi şimdi de son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. İddialı ve cesur seçimleriyle adından söz ettirmeyi başaran ünlü ismin sokak tarzı takipçilerinden tam not aldı.

Uzun etek, sütyen kombini yapan Hande Ataizi, kombinini deri ceket ve siyah güneş gözlükleri ile tamamladı. Ünlü ismin pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ataizi'ye; 'Mest ettin bizi', 'Ama yok artık', 'Bu güzellik gerçek mi?', 'Genç kızlara taş çıkarıyor', 'Çok havalı' gibi yorumlar yapıldı.

Hande Ataizi, 2 Eylül 1973 tarihinde Bursa'da doğdu. Babası mimar Mehmet Ali, annesi ise psikoloji profesörü Nermin Çelen'dir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

1996 yılında Mum Kokulu Kadınlar filmiyle ünlendi ve daha ilk filminde gösterdiği oyunculuk performansıyla Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı.

1998 yılında yayımlanmaya başlayan Ruhsar dizisiyle ülke çapında tanınırlığını arttırdı.

Hande Ataizi son olarak Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Camdaki Kız dizisinde Cana karakterine hayat vermişti.







