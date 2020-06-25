Bilecik İl Sınav Koordinatörü Beydemir, hafta sonu sınava girecek öğrenci ve velileri uyardı

Bilecik İl Sınav Koordinatörü ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversite Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, hafta sonu sınava girecek öğrenci ve velilerine uyarıda bulunarak, "Veliler sınav binalarının bahçelerine alınmayacaktır.Öğrenci ve velilerin sosyal mesafe kuralına (en az 1 metre, 3-4 adım) uymaları ve maske takmaları gerekmektedir" dedi.

Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Korona virüs salgını sonrası gerçekleşecek ÖSYM sınavı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) için Bilecik İl Sınav Koordinatörlüğü tarafından gerekli önlemler alındığını belirtti. Beydemir, "Korona virüs salgınının kontrol altına alındığı ve normalleşme sürecinin yaşandığı bu günlerde, salgınının yeniden harekete geçmemesi için ÖSYM ve İl Sınav Koordinatörlüğü, güvenlik ve sağlık açısından gerekli tedbirleri almıştır. Bu amaçla, tüm sınav binalarımız, okul bahçeleri, sınıflar, lavabolar, tuvaletler ve metal aksamlı ortak kullanım alanlarının temizliği tamamlanmış ve adayların sınava gireceği yerler hijyenik bir hale getirilmiştir. Sınava girecek öğrenciler, veliler ve sınavda görev yapacak personelin sağlığı için aşağıda belirtilen kararlara uyulması son derece önemlidir" dedi.