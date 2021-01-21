Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün haftalık çalışmaları

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, kurumlarının haftalık çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İl Müdürü Yoldaş, il müdürlüklerini olarak denetimlerinin aralıksız olarak devam ettiğini anlatarak, "Ekiplerimiz ilk olarak Bozüyük Açık Cezaevi İnfaz Kurumu küçükbaş hayvancılık işletmesinde sağlık taraması yaptı. Ardından Bilecik’in Bozüyük ilçene bağlı Kapanalan köyünde Genç Çifti Projesi ile tesis edilen kapama meyve bahçesinde incelemelerde bulunduk. Merkeze bağlı Kendirli ve Ayvacık köylerinde anaç koyun keçi tespit çalışmaları yapıldı. Pazaryeri ilçemize bağlı Fıranlar ve Ahmetler köylerinde hububat ekiliş alanlarının gelişimleri kontrol edildi. Son olarak kent merkezinde hizmet veren pet shoplarin denetimleri yapıldı. Bu denetimlerimiz günlük rutin olarak il merkezi, ilçelerimiz ve köylerimizde devam edecek" dedi.

