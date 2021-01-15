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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin gurur günü

15.01.2021 12:26 | Son Güncelleme:
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde görev yapan öğretim üyelerinden, 2020 yılı içerisinde bir üst akademik unvana terfi eden akademisyenler için “Akademik Terfi ve Cübbe Giyme Töreni” düzenlendi.Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Spor Salonunda gerçekleşen törende 15 profesör, 28 doçent ve 27 dr.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde görev yapan öğretim üyelerinden, 2020 yılı içerisinde bir üst akademik unvana terfi eden akademisyenler için “Akademik Terfi ve Cübbe Giyme Töreni” düzenlendi.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Spor Salonunda gerçekleşen törende 15 profesör, 28 doçent ve 27 dr. öğr. üyesi cübbelerini giyerek yeni unvanlarına kavuştu. Törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Yurdakul, akademik eğitim öğretim ve cübbenin anlamı ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Bilim yalnızca bilgiden oluşmaz, insani değerler ve erdemle pekiştirilince değer kazanır” dedi.

"Üniversiteler özgürlüklerin ikametgâhıdır ve bu ikametgâhların asıl sahibi öğrencilerimizdir"
Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, üniversite tarihinde ilk defa gerçekleştirilen tören nedeni ile mutlu ve gururlu olduğunu ifade etti. Düzenlenen bu törenle üniversitenin bir üst kadroya atanmayı bekleyen tüm öğretim üyelerinin özlük haklarının teslim edildiğini belirterek, "Üniversiteler özgürlüklerin ikametgâhıdır ve bu ikametgâhların asıl sahibi öğrencilerimizdir. Bir süredir uzak kalmış olsak da öğrencilerimizin eğitimlerini aksatmadan, sekteye uğratmadan devam ettirmekteyiz. Yaptığımız tüm çalışmaların temelinde öğrencilerimiz için daha iyi bir eğitim sunma arzumuz var” dedi.

Vizyon projelerimiz hayata geçiyor
Üniversitede yapımı planlanan Kongre ve Kültür Merkezi ile Spor Salonu hakkında bilgiler de paylaşan Rektör Beydemir, proje yapım onay aşamalarında büyük mesafe kat edildiğinin altını çizdi. Yakın zamanda kurulma izni alınan Tıp Fakültesinin öğrenci kabulü ile üniversitenin yeni bir vizyon kazandıracağını belirten Beydemir, Bilecik ilinin gerçek manada bir eğitim ve sağlık şehri olacağını sözlerine ekledi.

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