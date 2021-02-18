Bilecik ve Kütahya'da Regaip Kandili dualarla idrak edildi

BİLECİK/KÜTAHYA (AA) - Bilecik ve Kütahya'da, üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet edilerek camilerde program düzenlendi.

Bilecik'te, başta Kayıboyu ile tarihi Orhangazi camileri olmak üzere çeşitli camilerde, mevlit ve ilahiler okundu.

Vatandaşlar Kovid-19 tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralını gözeterek, namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu.

Camilere gelenlere lokum dağıtıldı.

-Kütahya

Kütahya'da da İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, tarihi Ulu Cami'de vaaz verdi.

Demirtaş, üç ayların Allah'ın kullarına yıl içindeki hata ve kusurlarının affedilmesi için sunduğu bir arınma ve kurtuluşa erme mevsimi olduğunu söyledi.

Mübarek gün ve gecelerin, toplum ve ümmet olarak, yeniden dirilişe katkı sağlayacak bir heyecanı da beraberinde getirdiğini dile getiren Demirtaş, "Üç aylar, arınma, tövbe, dua ve niyaz mevsimidir. Bu zaman diliminde manevi açıdan temizleme, toparlama ve iyileştirme ile manevi sağlığımızı korumaya almalıyız. Pandemi dönemini de fırsat bilerek kendimize zaman ayırmalıyız." ifadelerini kullandı.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, namaz kılındı.

