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Bilecik’i üzen ölüm haberi

BİLECİK HABERLERİ  | 17.08.2020 13:14 | Son Güncelleme

Bilecik’in ünlü iş ve siyaset insanlarından Davut Aynur (92) hayatını kaybetti.Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası ile Demokrat Parti eski Bilecik İl Başkanlığı görevi yapan, kenttin önemli iş insanı Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Hakkı Aynur’un babası Davut Aynur (92) hayata gözlerini kapadı.

Bilecik’i üzen ölüm haberi

Bilecik’in ünlü iş ve siyaset insanlarından Davut Aynur (92) hayatını kaybetti.
Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası ile Demokrat Parti eski Bilecik İl Başkanlığı görevi yapan, kenttin önemli iş insanı Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Hakkı Aynur’un babası Davut Aynur (92) hayata gözlerini kapadı. Bilecik iş hayatında önemli bir yere sahip, maden sektörünün tecrübeli isimlerinden olan Aynur’un cenazesinin bugün ikindi namazına müteakiben TOKİ Kuruluş Cami’nden kaldırılarak şehir mezarlığına defnedilecek.

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Sabah
06:06
Öğle
13:09
İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Bozuyuk
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
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Sogut
Elif Eczanesi
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