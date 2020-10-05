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Bilecik’in yayla köyleri mera sulama göletleri ile daha değerli hale gelecek

BİLECİK HABERLERİ  | 05.10.2020 11:34 | Son Güncelleme

Bilecik’te Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce sürdürülen Mera Islahı ve Mera Sulama Projesi kapsamında yayla köyleri mera sulama göletleri ile daha değerli hale gelecek.Bilecik Valiliğimizin organizasyonunda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce sürdürülen Osmaneli Belediyesi, DSİ ve Bilecik İl Özel İdaresinin de yer aldığı Mera Islahı ve Mera Sulama Projesi kapsamında yayla köyleri mera sulama göletleri ile daha değerli hale gelecek.

Bilecik’te Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce sürdürülen Mera Islahı ve Mera Sulama Projesi kapsamında yayla köyleri mera sulama göletleri ile daha değerli hale gelecek.
Bilecik Valiliğimizin organizasyonunda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce sürdürülen Osmaneli Belediyesi, DSİ ve Bilecik İl Özel İdaresinin de yer aldığı Mera Islahı ve Mera Sulama Projesi kapsamında yayla köyleri mera sulama göletleri ile daha değerli hale gelecek. Osmaneli bu proje bittiğinde yayla köyleri yeni ürünlere, yeni hayvancılık projelerine yönelirken turizmde aranılan, tercih edilen alanlar olacak. Çalışmaların hızla ilerlediği alanda iki ay içinde projenin ilk etabı tamamlanacağı bildirildi.

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