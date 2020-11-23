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Bilecik’te AK Parti sandığa gidiyor

BİLECİK HABERLERİ  | 23.11.2020 14:38 | Son Güncelleme

Bilecik’te AK Parti İl Başkanlığı’nın 7’nci olağan kongresi öncesi il başkan adayının belirlenmesi için temayül yoklaması yapılacak.AK Parti Bilecik İl Başkanlığında yarın saat 11:00’da AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İl Koordinatörü Berk Mersinli ve Ali Sevinç’in katılacağı temayül yoklamasının yapılacak.

Bilecik’te AK Parti sandığa gidiyor

Bilecik’te AK Parti İl Başkanlığı’nın 7’nci olağan kongresi öncesi il başkan adayının belirlenmesi için temayül yoklaması yapılacak.
AK Parti Bilecik İl Başkanlığında yarın saat 11:00’da AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İl Koordinatörü Berk Mersinli ve Ali Sevinç’in katılacağı temayül yoklamasının yapılacak. Mevcut İl Başkanı Fikret Karabıyık, geçtiğimiz günlerde AK Parti İl Başkanlığını 7. Olağan Kongresi öncesi tekrar aday olmayacağı açıklamıştı. Bunun üzerine gelen merkez il başkan adayının belirlenmesi için teşkilat içerisinde temayül yoklaması yapılacak. Buna göre il ve merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri, belediye başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları ile ilçe gençlik ve kadın kolları başkanları yarın sandığa gidecek. Oy kullanacak olanlara 3 isim yazmaları istenecek olup, temayül yoklaması ve görüşmelerin ardından 3 adayın genel merkeze çağrılacağı ve kararın verileceği öğrenildi.
Öte yandan temayül öncesi AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İl Koordinatörü Berk Mersinli ve Ali Sevinç bir basın toplantısı düzenleyecek.

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