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Bilecik’te ‘Anne Sütü ve Emzirmenin Önemi’ eğitimi

BİLECİK HABERLERİ  | 22.02.2020 14:03 | Son Güncelleme

Bilecik’te, hatalı anne sütü uygulamalarının önlenmesi, emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesine yönelik ‘Anne Sütü ve Emzirmenin Önemi’ eğitimi düzenlendi.Bilecik Sağlık Müdürlüğü tarafından 1991 yılından bu yana UNICEF önerileriyle "Anne Sütü Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları" programı kapsamında verilen eğitimler devam ediyor.Son olarak Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Halk Sağlığı Hizmetleri Çocuk, Ergen,Kadın ve Üreme Sağlığı Birimince yürütülen ‘Bebek Dostu Destekleyici Kuruluş Programı’ çalışması kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğünde görev yapan personellere ‘Anne Sütü ve Emzirmenin Önemi” konusunda eğitim verildi.Eğitim hakkında bilgi veren Bilecik Sağlık Müdürü Uzm.

Bilecik’te ‘Anne Sütü ve Emzirmenin Önemi’ eğitimi

Bilecik’te, hatalı anne sütü uygulamalarının önlenmesi, emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesine yönelik ‘Anne Sütü ve Emzirmenin Önemi’ eğitimi düzenlendi.
Bilecik Sağlık Müdürlüğü tarafından 1991 yılından bu yana UNICEF önerileriyle "Anne Sütü Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları" programı kapsamında verilen eğitimler devam ediyor.
Son olarak Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Halk Sağlığı Hizmetleri Çocuk, Ergen,Kadın ve Üreme Sağlığı Birimince yürütülen ‘Bebek Dostu Destekleyici Kuruluş Programı’ çalışması kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğünde görev yapan personellere ‘Anne Sütü ve Emzirmenin Önemi” konusunda eğitim verildi.
Eğitim hakkında bilgi veren Bilecik Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin, Bilecik’te sürdürülmekte olan Anne Sütü Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları programında, tüm doğan bebeklerin doğumdan sonra hemen emzirilmeye başlatılması, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi, 6’ncı aydan sonra ek besinlere başlamasının yanı sıra emzirmenin 2 yıl ve üzerine kadar devam ettirilmesi ülke ve kurum politikaları olduğunu söyledi.

Bilecik’te ‘Anne Sütü ve Emzirmenin Önemi’ eğitimi

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Bozuyuk
Emre Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Osmaneli Eczanesi
Osmaneli
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Söğüt Eczanesi
Sogut
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