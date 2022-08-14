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Bilecik’te ayının saldırdığı kişi yaralandı

14.08.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik’te ayının saldırdığı kişi yaralandı

Bilecik’te ayının saldırdığı kişi yaralandı

BİLECİK (AA) - Pazaryeri ilçesinde bir vatandaş ayı saldırısından yaralı kurtuldu.

Sarıdayı köyünde yaşayan şehit Sedat Çakır’ın ağabeyi Selami Çakır, sabah saatlerinde tarlasına giderken ayı ile karşılaştı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Çakır, köpeklerin sayesinde ayıdan kurtuldu.

Pazaryeri İlçe Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edilen Çakır'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bilecik’te ayının saldırdığı kişi yaralandı

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