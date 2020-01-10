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  4. Bilecik’te depo yangını

Bilecik’te depo yangını

BİLECİK HABERLERİ  | 10.01.2020 13:12 | Son Güncelleme

Bilecik’te bir apartmanın bodrum katında bulunan depoda, iddialara göre ’sigara izmariti’nden çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.Alınan bilgilere göre yangın, dün gece saatlerinde Gazipaşa Mahallesi Rasimbey Caddesi üzerinde bulunan ve gıda işiyle uğraşan bir işletmeye ait depoda çıktı.

Bilecik’te bir apartmanın bodrum katında bulunan depoda, iddialara göre ’sigara izmariti’nden çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Alınan bilgilere göre yangın, dün gece saatlerinde Gazipaşa Mahallesi Rasimbey Caddesi üzerinde bulunan ve gıda işiyle uğraşan bir işletmeye ait depoda çıktı. İddialara göre, deponun bulunduğu alandaki merdiven boşluğuna sigara izmariti atıldı. Düşen sigara izmariti yangına neden olurken, çıkan dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

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Edebali Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Fatih Eczanesi
Sogut
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