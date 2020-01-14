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  4. Bilecik’te "Empati ve Farkındalık’’ konulu panel

Bilecik’te "Empati ve Farkındalık’’ konulu panel

BİLECİK HABERLERİ  | 14.01.2020 10:42 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyesi tarafından toplumdaki, özel gereksinimli bireylerin yaşadığı sorunlar ile taleplerinin anlatıldığı "Empati ve Farkındalık" konulu panel gerçekleştirildi.7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programa Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, başkan yardımcıları, Bilecik Barosu Başkanı Halime Aynur, Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen, Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı, PTT Başmüdür Serhat Bozkurt, belediye birim amirleri, kurum daire müdürleri, il protokolünden temsilciler, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve vatandaşlar katıldı."Görme engelli bireylerimizin yaşadığı sorunlar ve isteklerini bir kez daha dinleme fırsatı bulduk"Bilecik Belediyesi olarak engelsiz bir şehir oluşturulması için gerçekleştirecekleri çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Semih Şahin, "’Empati ve Farkındalık’ konulu panelde görme engelli bireylerimizin yaşadığı sorunlar ve isteklerini bir kez daha dinleme fırsatı bulduk.

Bilecik Belediyesi tarafından toplumdaki, özel gereksinimli bireylerin yaşadığı sorunlar ile taleplerinin anlatıldığı "Empati ve Farkındalık" konulu panel gerçekleştirildi.
7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programa Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, başkan yardımcıları, Bilecik Barosu Başkanı Halime Aynur, Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen, Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı, PTT Başmüdür Serhat Bozkurt, belediye birim amirleri, kurum daire müdürleri, il protokolünden temsilciler, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.
"Görme engelli bireylerimizin yaşadığı sorunlar ve isteklerini bir kez daha dinleme fırsatı bulduk"
Bilecik Belediyesi olarak engelsiz bir şehir oluşturulması için gerçekleştirecekleri çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Semih Şahin, "’Empati ve Farkındalık’ konulu panelde görme engelli bireylerimizin yaşadığı sorunlar ve isteklerini bir kez daha dinleme fırsatı bulduk. Panelde, eksiklerimizi belirleyip; fikir alış verişinde bulunduk. Tüm özel gereksinimli bireylerimiz için şehir yaşamını kolaylaştırma adına verdikleri fikirler için kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm katmanlarıyla yaşanabilir bir şehir oluşturmak adına çalışıyor, mutlu ve güvenli bir şehir oluşturma gayretimizi bir kez daha yineliyorum" dedi.
Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen panelde konuşan Birim Müdürü Özlem Erdoğan, gerçekleştirilen programın amacı ve faydaları hakkında bilgi verdi.
Panelde ayrıca Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görevlisi İsmail Özden, görme engellilerin toplumda yaşadıkları sorunlar ile görme engellilere nasıl davranılması gerektiği konularında bilgiler aktardı.
Panel sonunda katılımcılara, görme engellilerin yaşamında kullandıkları araçların tanıtıldığı sergi gezildi.

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Akşam
18:03
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Bozuyuk
Atabay Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Osmaneli Eczanesi
Osmaneli
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Pazaryeri
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