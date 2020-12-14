YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bilecik’te hafta sonu kısıtlamaya uymayan 16 kişiye toplamda 50 bin 400 lira ceza kesildi

Bilecik’te hafta sonu kısıtlamaya uymayan 16 kişiye toplamda 50 bin 400 lira ceza kesildi

BİLECİK HABERLERİ  | 14.12.2020 12:46 | Son Güncelleme

Bilecik’te cuma günü başlayan ve pazartesi günü son bulan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 16 kişiye toplamda 50 bin 400 lira ceza kesildi.11 Aralık Cuma akşamı saat 21.00’den 14 Aralık Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlamasında tüm Türkiye’de olduğu gibi Bilecik’te de emniyet çalışanları yoğun mesai harcadı.

Bilecik’te hafta sonu kısıtlamaya uymayan 16 kişiye toplamda 50 bin 400 lira ceza kesildi

Bilecik’te cuma günü başlayan ve pazartesi günü son bulan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 16 kişiye toplamda 50 bin 400 lira ceza kesildi.
11 Aralık Cuma akşamı saat 21.00’den 14 Aralık Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlamasında tüm Türkiye’de olduğu gibi Bilecik’te de emniyet çalışanları yoğun mesai harcadı. Kenttin belirli noktalarında trafik ekipleri tarafından araçlar üzerinde denetim yaparken, asayiş ekiplerinde cadde ve sokaklarda devriye attı. Yapılan uygulamalarda kent genelinde kısıtlamalara uymayan 16 kişi 3 bin 150 TL ceza yazıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Caddebostan’da ilginç görüntü! Caddebostan’da ilginç görüntü!
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

Bilecik Namaz Vakitleri 14 Aralık Pazartesi

İmsak
06:37
Sabah
08:07
Öğle
13:00
İkindi
15:21
Akşam
17:42
Yatsı
19:07

Bilecik Nöbetçi Eczaneler14 Aralık Pazartesi

Nuran Eczanesi
Bozuyuk
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Kardeşler Eczanesi
Sogut
Elif Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.