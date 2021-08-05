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Bilecik'te iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

05.08.2021 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Mehmet T. idaresindeki 54 YS 241 plaka otomobil, Şeyh Edebali Kültür Kongre Merkezi kavşağında, Yiğit Melih K'nin kullandığı 11 DP 830 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki Turgay T, Habil C, Furkan Ç. ve Mehmet O. yaralandı.

Bilecik Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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trafik kazası Bilecik

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