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Bilecik'te incir ağacından düşen 75 yaşındaki kişi öldü

28.09.2022 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te incir ağacından düşen 75 yaşındaki kişi öldü

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ağaçtan düşerek yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Akçapınar köyü Gaziler Mahallesi'nde incir toplamak için ağaca çıkan Necmi Yeşilbayrak (75) bir anda dengesini yitirerek düştü.

Yakınları tarafından Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırılan Yeşilbayrak, ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yeşilbayrak, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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