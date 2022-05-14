YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bilecik'te motosikletiyle dereye düşen kişi hayatını kaybetti

Bilecik'te motosikletiyle dereye düşen kişi hayatını kaybetti

14.05.2022 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te motosikletiyle dereye düşen kişi hayatını kaybetti

BİLECİK (AA) - Bilecik'te motosikletiyle seyir halindeyken dengesini kaybederek dereye düşen Salim Yeşil (72) hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Başköy köyünde 11 AB 655 plakalı motosikleti ile seyreden Yeşil, köprüden geçerken dengesini kaybederek Karasu Deresi'ne düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Yeşil'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yeşil'in hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları da olay yerine geldi.

Salim Yeşil'in cenazesi Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dededen toruna üç kuşaktır saatlerin ömrünü uzatıyorlarDededen toruna üç kuşaktır saatlerin ömrünü uzatıyorlar
Trabzonspor, Altay ile yarın İstanbul'da karşılaşacakTrabzonspor, Altay ile yarın İstanbul'da karşılaşacak
Göztepe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdüGöztepe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bilecik

Bilecik Namaz Vakitleri 15 Mayıs Pazar

İmsak
03:56
Sabah
05:39
Öğle
13:01
İkindi
16:55
Akşam
20:14
Yatsı
21:50
Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tesadüfün bu kadarı! Tek yumurta ikizleri aynı gün...

Tesadüfün bu kadarı! Tek yumurta ikizleri aynı gün...

Sonunda bu da oldu! Siyah bir uzaylı olmak için penisini...

Sonunda bu da oldu! Siyah bir uzaylı olmak için penisini...

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Tanga gelinliği tanıttı! “Yatak odasında giysinler”

Tanga gelinliği tanıttı! “Yatak odasında giysinler”

Önce hastanelik etti! Dayanamadı hastaneye götürdü

Önce hastanelik etti! Dayanamadı hastaneye götürdü

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.