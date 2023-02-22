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Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 75 bini geçti

22.02.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 75 bin 596’a ulaştı.

TÜİK’ ten edinilen bilgiye göre, ocak ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 301 adet artarak, 75 bin 596’a ulaştı. Bilecik’teki taşıtların 36 bin 105 adeti otomobil, 12 bin 981 adeti kamyonet, 11 bin 720 adeti traktör, 9 bin 204’ü motosiklet, 3 bin 277 adeti kamyon, bin 74 adeti minibüs, 897 adeti otobüs, 338 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Öte yandan Türkiye genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ocak ayı sonu itibarıyla 26 milyon 640 bin 971’e ulaştı.

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