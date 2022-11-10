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Bilecik'teki Pelitözü Göleti'nde oltayla 30 kilogramlık sazan avladı

10.11.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da, tavanında uyuşturucu bulunan minibüsün sürücüsü tutuklandı.

Bilecik'te Pelitözü Göleti'nde sportif olta balıkçılığı etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan Kütahya Sportif Amatör Olta Balıkçıları Derneği üyesi Akif Arşiv'in oltasına büyük bir balık takıldı.

Balığı kıyıya çeken Arşiv, bölgede bulunan tartıda 30 kilogram ağırlığında olduğunu öğrendiği 125 santimetre uzunluğundaki sazanla fotoğraf çektirdi.

Arşiv ile Pelitözü Gölpark Saha Sorumlusu Tamer Sargıl, daha sonra "Büyü de gel." diyerek balığı yaşam alanına bıraktı.

Akif Arşiv, AA muhabirine, gölete sık sık geldiğini söyledi.

Sazanı sabah erken saatlerde avladığını belirten Arşiv, "15-20 dakikalık bir mücadele sonrası aldık. Güzel bir av yaptık. Ben bugüne kadar böyle büyük balık görmedim." dedi.

Sargıl da yaklaşık 10 yıldır gölette balıkçılık yaptığını dile getirdi.

Balığı yaşam alanına yeniden saldıklarını ifade eden Sargıl, "Burada daha önce 27 kilo 500 gram balık tutmuştuk. İzlemeye ve yakalamaya devam ediyoruz. Doğada kaldıkça güzelleşiyorlar. Biz bunları çok seviyoruz. Sportif balıkçılık gerçekten çok güzel, herkesin yapmasını tavsiye ediyorum. Balıklar doğada olduğu zaman güzel." diye konuştu.

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