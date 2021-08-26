"Bilge Yaşlılar" tecrübe paylaşımıyla yaşam kalitesini artırıyor

ZEHRA TEKECİ - Antalya'da Üretken Bilge Yaşlılar Derneği (ÜBİYAD) çatısı altında bir araya gelen 65 yaş ve üstü üyeler, spordan sanata tecrübelerini paylaştıkları faaliyetlerle birbirlerinin yaşamını güzelleştiriyor.

Antalya'da 2019'da kurulan ÜBİYAD, yaşlanan bireyleri tıpkı bir okul gibi ileri yaşa hazırlıyor. Dernekte 65 ile 85 yaş arasındakiler deneyimlerini paylaşıyor, spordan sanata çeşitli alanlarda eğitim faaliyetlerine katılıyor.

Uzman konuklar ile dernek üyesi bireyler de düzenlenen seminer ve etkinliklerde ileri yetişkinlik döneminde yaşanabilecek sorunlar hakkında bilgi paylaşıyor.

El sanatları becerisi olan, resim yapan, enstrüman çalan, zeka oyunları merakı olan üyeler ise bu alanlarda kurs vermenin yanında konser, sergi, turnuva gibi organizasyonlar düzenliyor.

Derneğin faaliyetlerine 20 farklı kurum kuruluş ve 68 bilim insanı da destek veriyor.

Faaliyetlerine 2019 yılında başlayan dernek, yeni tip koronavirüs süreci nedeniyle çalışmalarını çevrim içi ortamda da sürdürüyor.

Dernek Başkanı Mustafa Cengiz Çöpelli, AA muhabirine, 20 yıldır "yaşlılıktaki sorunlar" üzerine araştırmalar yaptığını, derneğin de bu araştırmanın bir ürünü olduğunu söyledi.

Akdeniz Üniversitesi bünyesindeki "Tazelenme Üniversitesi"nin kuruluşunda da yer aldığını aktaran Çöpelli, dernek olarak bilgi birikimlerini, deneyimlerini güncelleyerek insanlara nasıl yararlı olabilecekleri konusuna yoğunlaştıklarını, bu alanda çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Kaçınılmaz olan yaşlılık döneminin verimli hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Çöpelli, "İnsanları hayatın evrelerine hazırlamak gerekiyor. Her evrede olduğu gibi yaşlılığa da hazırlıklı olmak zorundayız. Yaşlılıkta beslenme, egzersiz, eğitim farklıdır. İleri yaştaki yetişkinlere yaşlılığı nasıl yaşamaları gerektiğini çeşitli aktivitelerle öğretiyoruz. Hem kendimiz öğreniyor hem de öğretiyoruz. Biz yaşlılığın okulu olmak istiyoruz. Yaşlılarımızı yeniden yapılandırıp topluma rehberlik etmelerini sağlayarak güzel günlere ulaşacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

- Salgın dönemi faaliyetler çevrim içi devam ediyor

Çöpelli, özellikle salgın döneminde bazı ileri yaşlardaki insanların sosyal hayattan uzaklaştığını ifade etti.

Bu süreçte dernek faaliyetlerinin daha da önem kazandığına dikkati çeken Çöpelli, "Korona günlerinde bilgelik" programı kapsamında çevrim içi söyleşiler yaptıklarını söyledi.

Evden çıkmadan beslenme, spor ve egzersizler konusunda seminerler verildiğine değinen Çöpelli, şunları kaydetti:

"Amacımız kişilerin fiziksel, ruhsal, zihinsel ve duygusal olarak çökmemesi, gerilememesi için neler yapabileceğini göstermek. Salgın günlerinde evde hareketin azalması kronik rahatsızlıkları artırdı. Bunlara karşı yapmaları gerekenleri de anlattık. Bunu yanında 'Bilge Okul' adı altında seminer günleri, el sanatı, şiir, edebiyat ve resim günlerimiz var. Aktif olarak etkinlikler düzenliyor arkadaşlarımız yeni beceriler kazanıyor."

Çalışmaları daha geniş alana yaymak istediklerini anlatan Çöpelli, bu doğrultuda belediyeler ve muhtarlarla iş birliği içinde olduklarını söyledi.

- "Aktivitelere katılanlar enerji dolu oluyor"

Derneğin kurucularından 84 yaşındaki eski milli atlet Oktay Şensoy da bazı bireylerin emekli olduktan sonra evlerine çekildiklerini, sosyal toplumdan uzaklaştığını dile getirdi.

Yaşlı bireyleri bu sınırlar içinden çıkarmak istediklerini vurgulayan Şensoy, kendisinin de veteran olarak atletizm sporuyla uğraşını sürdürdüğünü kaydetti.

Şensoy, "Ağırlıklı olarak spor çalışmalarında yer alıyorum. Aynı zamanda dernekte müzik eğitimi alıyor, heykel çalışmaları yapıyorum. Dernek bünyesinde de insanları spor aktivitelerine yönlendirmeye çalışıyorum. Evde oturan bireyler zamanla çeşitli rahatsızlıklarla karşılaşıyorlar ama aktivitelere katılanlar daha enerji dolu oluyor." diye konuştu.

Emekli resim öğretmeni Ümmügül Ünek ise derneğin üyesi olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Üretken bir dernekte olduklarına işaret eden Ünek, "Arkadaşlarımızın hepsinin çok özel yetenekleri var. Güzel şeyler yaptığımızı düşünüyorum." dedi.

