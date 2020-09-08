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Bilgievleri’nde yeni dönem başlıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 08.09.2020 18:31 | Son Güncelleme

Bilgievleri’nde yeni eğitim ve öğretim yılı 16 Eylül günü çevrim içi olarak başlıyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik faaliyet gösteren Bilgievleri’nde yeni eğitim ve öğretim yılı 16 Eylül günü çevrim içi olarak başlıyor.

Bilgievleri’nde yeni eğitim ve öğretim yılı 16 Eylül günü çevrim içi olarak başlıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik faaliyet gösteren Bilgievleri’nde yeni eğitim ve öğretim yılı 16 Eylül günü çevrim içi olarak başlıyor. Bilgievleri, ücretsiz ve kaliteli eğitimiyle bu yıl da Kocaelili çocukların gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda, Bilgievleri’nden eğitim almak isteyen öğrenciler, 14 Eylül Pazartesi gününe kadar kayıtlarını tamamlaması gerekiyor.
Bilgievleri’nde kayıt dönemi 7 Eylül Pazartesi günü başladı. Bilgievleri’ne kayıtlı olan öğrencilerin kılavuz gençlik internet adresinden ders ve kulüp kaydı için başvuru yapması yeterli olacak. Bu yıl ilk kez Bilgievlerine kayıt yaptıracak olan öğrenciler ise yine kılavuz gençlik internet adresinden kayıt yaptırabilecek.
Bilgievleri’nde yürütülecek eğitim-öğretim faaliyetleri bu yıl Korona virüs nedeniyle uzaktan çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Bununla beraber kontenjan sayısınca öğrenci de 2020-2021 eğitim öğretim yılına dâhil olacak.Öğrenciler bu yıl Bilgievleri’nde bilgi destek programı, kulüp ve atölyeler, rehberlik hizmetleri, aile eğitimleri, yarışmalar ve turnuvalardan faydalanabilecek.Bilgievleri bu yıl yine 12 ilçedeki 17 merkezde faaliyet gösterecek.

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Kocaeli Namaz Vakitleri 8 Eylül Salı

İmsak
05:00
Sabah
06:27
Öğle
13:03
İkindi
16:38
Akşam
19:29
Yatsı
20:51

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 8 Eylül Salı

Petek Eczanesi
Gebze
Fatih Eczanesi
Izmit
Dilek Eczanesi
Golcuk
Meral Eczanesi
Karamursel
Merve Eczanesi
Izmit
Mine Eczanesi
Darica
Nilüfer Eczanesi
Gebze
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