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Bilgievleri’nden ’DQ dijital okuryazarlık’ kursları

KOCAELİ HABERLERİ  | 10.07.2020 11:17 | Son Güncelleme

Kocaeli’de Bilgievleri 1 aylık yaz okulu döneminde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine online olarak ’DQ dijital okuryazarlık’ eğitimi verecek.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ödüllü gençlik projesi ’Kılavuz Gençlik Modeli’nin eğitime yönelik hizmetleri arasında yer alan ve Türkiye’ye örnek olan Bilgievleri, 1 aylık yaz okulu döneminde örnek bir kurs hizmeti sunuyor.

Kocaeli’de Bilgievleri 1 aylık yaz okulu döneminde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine online olarak ’DQ dijital okuryazarlık’ eğitimi verecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ödüllü gençlik projesi ’Kılavuz Gençlik Modeli’nin eğitime yönelik hizmetleri arasında yer alan ve Türkiye’ye örnek olan Bilgievleri, 1 aylık yaz okulu döneminde örnek bir kurs hizmeti sunuyor. Bu kapsamda ilkokul ve ortaokul öğrencilerine güvenli internet amacıyla online olarak dijital okuryazarlık kapsamında geleceğin önemli bir zeka türü olacağı düşünülen ’DQ dijital okuryazarlık’ eğitimi veriliyor. Bilgievi Koordinasyon Merkezi tarafından uygulanan DQ kursları dijital okuryazarlık derslerinde öğrenciler kategorize edilerek gruplar oluşturuluyor. Dijital okuryazarlık kulübü sayesinde öğrencilerin güvenli internet kullanımının sağlanması amaçlanıyor.
DQ kurslarının önemli bir getirisi ise dijital vatandaşlık kimliği olacak. Bununla beraber ekran süresi yönetimi, siber güvenlik yönetimi, dijital empati, dijital ayak izi, eleştirel düşünme, siber zorbalık yönetimi ve gizlilik yönetimi gibi konularda da öğrenciler ders alıyor. Bilgievleri dijital okuryazarlık kulübü, eğitim verdiği 8 DQ kursunun sonunda her kursun sertifikasını da öğrencilerine verecek. Ayrıca kurs sonunda DQ raporu oluşturulup, bu rapor sonucunda öğrencilerin güvenli internet kullanımında hangi becerilerde iyi durumda olduğu ve hangi güvenlik zafiyetleri bulunduğu tespit ediliyor.

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