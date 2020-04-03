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Bilim merkezi, sağlık üretim merkezine döndü

VAN HABERLERİ  | 03.04.2020 16:50 | Son Güncelleme

Van Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi bünyesinde çalışan teknoloji ve tasarım öğretmenleri, sağlık çalışanlarının korona virüsten korunmaları için yüz siperliği üretti.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüsü dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor.

Van Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi bünyesinde çalışan teknoloji ve tasarım öğretmenleri, sağlık çalışanlarının korona virüsten korunmaları için yüz siperliği üretti.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüsü dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Dünyada pandemi boyuta ulaşan korona virüsünden dolayı tıbbi ve medikal malzeme fiyatlarının armasının yanı sıra temin edilmesi de zorlaştı. Bunun üzerine harekete geçen Van Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi teknoloji ve tasarım öğretmenlerinden Betül Duran İnci ve Mehmet Aziz Şahin, sağlık çalışanları için siperlik üretti. Üretilen çok sayıda koruyucu siperlik, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) İl Birim Sorumlusu Sinan Şahin’e teslim edildi.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Refik Bayram, korona virüs mücadelesinde sağlık çalışanlarının büyük bir fedakarlık gösterdiğini belirtti. Sağlık çalışanlarının ailelerinden, tatillerinden ve sağlıklarından feragat ettiğini ifade eden Bayram, “Sağlık çalışanlarımıza destek olmak amacıyla bir çalışma yaptık. Kişisel koruyucu donanımlar salgınla mücadelede önemli bir yer tutar. Bizler de bu ihtiyaçları karşılama noktasında merkezimizin imkanları doğrultusunda yüz siperliği üretiyoruz” dedi.
Korona virüsle mücadelede sağlık çalışanlarının zor bir süreçten geçtiğini ve bunun için de bir çalışma başlattıklarını dile getiren Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Mehmet Aziz Şahin ise bir siperlik yapımının yaklaşık 3 saat sürdüğünü söyledi. Şahin, ürettikleri siperlikleri sağlık çalışanlarına teslim etmekten memnuniyet duyduğunu kaydetti.
Salgın süresinde sağlık çalışanlarına büyük katkılar sunulduğunu anımsatan UMKE İl Birim Sorumlusu Sinan Şahin de, kendilerine destek olan Türkiye halkına teşekkür etti.

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