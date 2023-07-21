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Billur Kalkavan'ın mezarının hali gündem oldu! Kırılmış mezar taşı, kurumuş çiçekler...

21.07.2023 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl ekim ayında akciğer kanseriyle mücadele ederken 59 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Billur Kalkavan'ın mezarlığının görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Akciğer kanseriyle savaşan oyuncu Billur Kalkavan, tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetmişti. Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı, aylar sonra Nişantaşı'nda görüntülenmiş ve "Vefatı bir yıla yaklaşıyor. Halen onu çok seviyorum. Benimle birlikte yaşıyor. Özlemim çok artıyor. Evin her yerinde o var" demişti.

Bu sözlerden kısa süre sonra 15 Ekim 2022'de vefat eden Billur Kalkavan'ın mezarının son halinin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

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Billur Kalkavan'ın defnedildiği gün çiçeklerle donatılmış olan mezarının son hali sosyal medyaya sızdı. Görüntülerde mezarının son halinin bakımsız ve mezar taşının ise kırık olması yürekleri burktu.

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Görüntülerden sonra Kalkavan'ın sevenleri mezar ziyaretinde bulunarak mezar yerini çiçeklerle donattı.

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