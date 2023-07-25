Billur Kalkavan'ın mezarının son hali olay olmuştu! O görüntülerden sonra harekete geçildi

Akciğer Kanseri nedeniyle 15 Ekim 2022 tarihinde hayatını kaybeden Billur Kalkavan, düzenlenen cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayınlanan bir videoda Kalkavan'ın mezarının bakımsız, mezar taşının ise kırık olması herkesi üzmüştü. Mezarın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından ünlü ismin hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı eleştirilerin hedefi olmuştu.

Buğra Bahadırlı, birkaç gün önce Habertürk'e yaptığı açıklamada "Bana büyük haksızlık yapılıyor. Bilip - bilmeden eleştiriyorlar. Hakaret edenler bile oldu. Kişilik haklarıma saldırıdan dolayı hepsi hakkında hukuksal hakkımı kullanacağım." demişti. Buğra Bahadırlı, mezarın yapımı için Kurban Bayramı'ndan hemen önce sipariş verildiğini de dile getirdi.

MEZAR TAŞI YAPILMAYA BAŞLANDI

Bahadırlı'nın da dediği gibi geçtiğimiz hafta mezar yapılmaya başlandı. Mezarı yapan usta, Habertürk'e konuyla ilgili açıklama yaparak şunları söyledi: "Geçen hafta başladık. Birkaç güne kadar biter."



