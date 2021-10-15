BİM, domates üreticisi Bircan Fide'yi satın aldı

İSTANBUL (AA) - Birleşik Mağazalar AŞ (BİM), jeotermal seralarda topraksız tarım usulü ile domates üreten Bircan Fide Tohum Tarım Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret AŞ'yi (Bircan Fide) 51,3 milyon lira bedelle satın aldı.

BİM'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, taze meyve ve sebze kategorisinde tedarik sürdürülebilirliğini iyileştirmek adına, Afyon'da jeotermal seralarda topraksız tarım usulü ile domates üreten Bircan Fide paylarının tamamının 51,3 milyon lira bedelle satın alındığı belirtildi.

Bircan Fide'nin 700 dönüm arazi üzerinde 100 bin metrekare kapalı sera alanının bulunduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu payların kapanış işlemlerinin dün itibarıyla tamamlandığı ifade edildi.

