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BİM, domates üreticisi Bircan Fide'yi satın aldı

15.10.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİM, domates üreticisi Bircan Fide'yi satın aldı

İSTANBUL (AA) - Birleşik Mağazalar AŞ (BİM), jeotermal seralarda topraksız tarım usulü ile domates üreten Bircan Fide Tohum Tarım Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret AŞ'yi (Bircan Fide) 51,3 milyon lira bedelle satın aldı.

BİM'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, taze meyve ve sebze kategorisinde tedarik sürdürülebilirliğini iyileştirmek adına, Afyon'da jeotermal seralarda topraksız tarım usulü ile domates üreten Bircan Fide paylarının tamamının 51,3 milyon lira bedelle satın alındığı belirtildi.

Bircan Fide'nin 700 dönüm arazi üzerinde 100 bin metrekare kapalı sera alanının bulunduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu payların kapanış işlemlerinin dün itibarıyla tamamlandığı ifade edildi.

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