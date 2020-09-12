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Bin dönüm ormanlık alan küle döndü

MARDİN HABERLERİ  | 12.09.2020 11:33 | Son Güncelleme

Mardin’in Midyat ilçesi sınırları içerisinde bulunan, Bengisu, Gölbaşı ve Ziyaret mahalleleri arasındaki ormanlık alanda bilinmeyen sebeplerden çıkan yangında yaklaşık bin dönüm ormanlık alan küle döndü.

Mardin’in Midyat ilçesi sınırları içerisinde bulunan, Bengisu, Gölbaşı ve Ziyaret mahalleleri arasındaki ormanlık alanda bilinmeyen sebeplerden çıkan yangında yaklaşık bin dönüm ormanlık alan küle döndü. Yangına, Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Midyat itfaiyesi, Mardin İtfaiyesi, Ömerli itfaiye ekipleri ile orman ekipleri müdahale etti.
Edinilen bilgilere göre yangın, Bengisu, Gölbaşı ve Ziyaret mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıktı. Henüz neden çıktığı tespit edilemeyen yangında yaklaşık bin dönüm ormanlık alan yandı. Bölgeye gelen itfaiye ve orman ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış sebebi ile ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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