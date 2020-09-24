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Binali Yıldırım Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 24.09.2020 15:55 | Son Güncelleme

Karaköprü İlçe Belediyesinin davetlisi olarak Şanlıurfa’ya gelen Türkiye Cumhuriyetinin son Başbakanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.Valilik girişinde, Vali Abdullah Erin ve Vali Yardımcıları tarafından karşılanan Yıldırım, ilk olarak Valilik Şeref Defterini imzaladı.Karşılamanın ardından Valilik makamına geçen Binali Yıldırım ve beraberindekiler, Vali Erin tarafından ağırlandı.

Karaköprü İlçe Belediyesinin davetlisi olarak Şanlıurfa’ya gelen Türkiye Cumhuriyetinin son Başbakanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.
Valilik girişinde, Vali Abdullah Erin ve Vali Yardımcıları tarafından karşılanan Yıldırım, ilk olarak Valilik Şeref Defterini imzaladı.
Karşılamanın ardından Valilik makamına geçen Binali Yıldırım ve beraberindekiler, Vali Erin tarafından ağırlandı. Şanlıurfa hakkında görüş alışverişinde bulunulan ağırlamanın ardından Binali Yıldırım’a ziyaret anısına bir hediye takdim eden Vali Erin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Şanlıurfa’da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Yıldırım da, Şanlıurfa’nın her zaman özel bir yeri olduğunu dile getirerek Vali Erin’e ağırlamasından dolayı teşekkür etti.

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