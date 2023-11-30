Binanın çatısı alev alev yandı

O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangın, Geyve ilçesi Yörükler Mahallesi’nde bulunan bir binanın çatısında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede binanın çatısını sardı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çatının alevlere teslim olduğu ve mahallelinin sokağa dökülerek paniğe kapıldığı anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

