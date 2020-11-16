Bingöl’de 1 köy karantinaya alındı

Bingöl Valiliği, Covid-19 tedbirleri kapsamında Yedisu ilçesine bağlı bir köyün 14 gün süreyle karantina altına alındığını bildirdi.

Yedisu İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Covid-19 tedbirleri kapsamında ilçeye bağlı Eskibalta köyü karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada:”Koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerimizin izolasyona geçmelerini sağlamak için, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Yedisu ilçesi Eskibalta köyü 16 Kasım 2020 tarihi itibariyle 14 gün süreyle karantina altına alınarak, bölgeye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır” denildi.

