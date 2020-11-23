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Bingöl'de baraj gölüne düşen otomobilin sürücüsünün cesedi bulundu

BİNGÖL HABERLERİ  | 23.11.2020 14:39 | Son Güncelleme

Bingöl'de baraj gölüne düşen otomobilin sürücüsünün cesedi bulundu

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Kiğı ilçesinde baraj gölüne düşen otomobilin sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı.

Dün Yeşilyurt Mahallesi eski kara yolu bakım istasyonu mevkisindeki Yedisu Baraj Gölü'ne düşen otomobili kullanan Zülfü Dolu için yürütülen arama çalışmalarına devam edildi.

Jandarma, AFAD, AKUT ve Elazığ Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekiplerince bulunan Dolu'nun cesedi sudan çıkarılarak otopsi için Kiğı Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Kiğı ilçesinde Zülfü Dolu'nun kullandığı otomobil, Yeşilyurt Mahallesi eski kara yolu bakım istasyonu mevkisinde Yedisu Baraj Gölü'ne düşmüştü. Dolu, otomobille suda kaybolmuş, araçtaki Turan Kayar yüzerek kıyıya çıkmayı başarmıştı.

Güvenlik güçleri, itfaiye ve arama kurtarma ekiplerince Dolu'nun bulunması için yürütülen arama çalışmalarına akşam saatlerinde olumsuz hava şartları yüzünden ara verilmişti.

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