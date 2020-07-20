YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Bingöl'de satışa sunulan 1 ton 200 kilogramlık tosun alıcısını bekliyor

Bingöl'de satışa sunulan 1 ton 200 kilogramlık tosun alıcısını bekliyor

BİNGÖL HABERLERİ  | 20.07.2020 11:53 | Son Güncelleme

Bingöl'de satışa sunulan 1 ton 200 kilogramlık tosun alıcısını bekliyor

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde satışa sunulan 1 ton 200 kilogramlık kurbanlık tosun, 21 bin liradan satışa çıkarıldı.

Serpmekaya köyünde besicilik yapan Selim Karabağ'ın kurbanlık olarak yetiştirdiği tosun ahırda satışa sunuldu.

Karabağ, AA muhabirine, "Başkan" adını verdiği tosunu 21 bin liradan satışa sunduğunu söyledi.

Tosuna özenle, çocuğu gibi baktığını söyleyen Karabağ, şimdiye kadar iki alıcının çıktığını, birinin 19, diğerinin de 20 bin lira fiyat verdiğini belirtti.

Karabağ, "Bu boğayı 1,5 senedir besliyorum, arpa veriyorum. Kurbanlık için satıyorum. 1 ton 200 kilogram geliyor. Alıcı çıkarsa satarım. Bir arkadaş 20 bin lira verdi, satmadım. 21 bin lira istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kurbanlık tosunu satın almak isteyen Cevat Çavuşoğlu ile Karabağ arasında sıkı bir pazarlık yapıldı.

Çavuşoğlu'nun 19 bin liraya satın almak istediği tosun için kurban pazarlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde sosyal mesafe kuralına göre tokalaşma yerine çubukla yapıldı.

Bingöl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Doğan Koç'un hakemliğinde ikili arasında yapılan pazarlık başarısızlıkla sonuçlandı.

Tosun, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yeni alıcısını bekliyor.

- Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmaması besicileri sevindirdi

Bingöl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Koç, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nda Kovid-19 tedbirleri kapsamında kısıtlama olmayacağı yönündeki açıklamasının kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Üreticilerin zor şartlar altında yetiştirdiği kurbanlıklarla bayrama hazırlandığını anlatan Koç, şunları kaydetti:

"Bu bayramın çifte bayramı olmasını diliyorum. Çiftçi gerçekten mağdur. Yem ve arpa fiyatlarının yüksek olmasından dolayı çiftçi mağduriyet yaşıyor. Kurbanlık satışlarıyla bu mağduriyetin bir nebze geçeceğine inanıyorum. İnşallah yetiştiriciler hayvanlarını satıp, mutlu şekilde evine dönecektir." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır! Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Bir kahreden haber de Bingöl'den!Bir kahreden haber de Bingöl'den!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Vekili Taşgın yatırımları yerinde inceledi

Başkan Vekili Taşgın yatırımları yerinde inceledi

Eski Milletvekili Yıldırım’ın kardeşi Mustafa Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Eski Milletvekili Yıldırım’ın kardeşi Mustafa Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Konya'da hayvan hırsızlığı iddiasıyla iki şüpheli yakalandı

Konya'da hayvan hırsızlığı iddiasıyla iki şüpheli yakalandı

Kahta Stadyumunda profesyonel lige uygunluk incelemesi

Kahta Stadyumunda profesyonel lige uygunluk incelemesi

Silahlı saldırıda ağır yaralanan genç kız 1 aydır verdiği yaşam savaşını kaybetti

Silahlı saldırıda ağır yaralanan genç kız 1 aydır verdiği yaşam savaşını kaybetti

Kütahya'daki silahlı saldırıda yaralanan genç kız hayatını kaybetti

Kütahya'daki silahlı saldırıda yaralanan genç kız hayatını kaybetti

Bingöl Namaz Vakitleri 20 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:18
Sabah
05:02
Öğle
12:29
İkindi
16:23
Akşam
19:47
Yatsı
21:24

Bingöl Nöbetçi Eczaneler20 Temmuz Pazartesi

Derman Eczanesi
Merkez
Naz Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Genc
Hayat Eczanesi
Karliova
Solhan Eczanesi
Solhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Bingöl Jandarma Komutanı Yaşar: Korucuları Kendi Personelimden Ayrı Görmedim

Bingöl Jandarma Komutanı Yaşar: Korucuları Kendi Personelimden Ayrı Görmedim

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.