Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli yakalandı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 27 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, bu kapsamda 27 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramada, 6 kilo 176 gram esrar ve 10,2 gram metamfetamin ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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