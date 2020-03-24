YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Bingöl’de yaşlıların alışverişi polisten

Bingöl’de yaşlıların alışverişi polisten

BİNGÖL HABERLERİ  | 24.03.2020 09:53 | Son Güncelleme

Bingöl polisi, yeni tip korona virüs nedeniyle sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için bir yandan sokaklarda kimlik kontrolü uygulaması yaparken diğer yandan da alışverişlerini gerçekleştiriyor.İçişleri Bakanlığı’nın 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlara yönelik açıkladığı tedbirlerin ardından Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl’de de ekipler çalışma yapıyor.Bu kapsamda 65 yaş üstü ihtiyaç sahipleri için valilik koordinesinde Vali Kadir Ekinci başkanlığında “Vefa Sosyal Destek Grubu” oluşturuldu.Sosyal Destek Grubu’nda yer alan kurumlardan İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplere de önemli görevler düştü.

Bingöl polisi, yeni tip korona virüs nedeniyle sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için bir yandan sokaklarda kimlik kontrolü uygulaması yaparken diğer yandan da alışverişlerini gerçekleştiriyor.
İçişleri Bakanlığı’nın 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlara yönelik açıkladığı tedbirlerin ardından Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl’de de ekipler çalışma yapıyor.Bu kapsamda 65 yaş üstü ihtiyaç sahipleri için valilik koordinesinde Vali Kadir Ekinci başkanlığında “Vefa Sosyal Destek Grubu” oluşturuldu.
Sosyal Destek Grubu’nda yer alan kurumlardan İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplere de önemli görevler düştü. Polisler, hem cadde ve sokaklarda gezerek anonsla uyarıda bulunuyor, hemde kimlik kontrolü yaparak 65 yaş ve üstündeki vatandaşları evlerine gönderiyor. Bunun yanı sıra evlerinden çıkmayan ve çevresinde acil alış verişini yapacak kimsesi olmayanlar için de 155 hattı üzerinden polise görev alıyor. Vatandaşların taleplerini alan polisler, yaşlıların taleplerine göre alışverişlerini yaparak evlerine bırakıyor.
66 yaşında olduğunu ve sokağa çıkma çağrısına uyduğunu belirten Hayriye Karlı, “Sağ olsun polislerimizi aradım ihtiyaçlarımı istedim. Bana portakal, ekmek, elma bütün ihtiyacım neyse alıp getirdiler. Allah onlardan razı olsun hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Mart'ta salgına dikkat!' 3 ay önce canlı yayında söylemiş 'Mart'ta salgına dikkat!' 3 ay önce canlı yayında söylemiş
Bir kahreden haber de Bingöl'den!Bir kahreden haber de Bingöl'den!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kolonya üreticisinden sağlık çalışanlarına çam kolonyası

Kolonya üreticisinden sağlık çalışanlarına çam kolonyası

İzmir’de toplu taşıma kullanımı hafta sonu yüzde 77 azaldı

İzmir’de toplu taşıma kullanımı hafta sonu yüzde 77 azaldı

Dr. Metin Oral: "Hayatımızı tehlikeye atmayalım"

Dr. Metin Oral: "Hayatımızı tehlikeye atmayalım"

Manisa Büyükşehir Belediyesinden bir destek de kooperatiflere

Manisa Büyükşehir Belediyesinden bir destek de kooperatiflere

Boya spreyi sıktığı sobayı ateşe verdi, canını zor kurtardı

Boya spreyi sıktığı sobayı ateşe verdi, canını zor kurtardı

Direksiyon başında şeker komasına giren yaşlı adam duvara çarptı

Direksiyon başında şeker komasına giren yaşlı adam duvara çarptı

Bingöl Namaz Vakitleri 24 Mart Salı

İmsak
04:45
Sabah
06:08
Öğle
12:29
İkindi
15:57
Akşam
18:41
Yatsı
19:58

Bingöl Nöbetçi Eczaneler24 Mart Salı

Alimoğlu Eczanesi
Merkez
Ulaş Eczanesi
Genc
Hayat Eczanesi
Karliova
Solhan Eczanesi
Solhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz’ın acı günü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz’ın acı günü

Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

61 Yaşında Doğum Kaydı Yapıldı

61 Yaşında Doğum Kaydı Yapıldı

Bingöl’de 3 bin yıllık höyük bulundu

Bingöl’de 3 bin yıllık höyük bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.